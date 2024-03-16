港超聯　又係1比1！東方理文握手言和

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）壓軸大戰，東方坐鎮旺角大球場火併理文。結果理文憑安尼亞12碼補中，以1比1逼和憑馬希偉先拔頭籌的東方，雙方繼首循環交手不分勝負，再以同樣比數握手言和。

雙方首循環打成1比1，今場東方有馬高斯、丹尼爾與余在言組成3人中場，馬希偉及黃皓雋出任兩翼，支援箭頭巴科爾；「黃黑軍團」正選陣容不作變動，前線繼續有張憙延、保連奴及艾華頓組成進攻三叉戟，胡晉銘及保利臣於中場派牌，安尼亞及亞哥斯達先列後備。

兩軍開局試探為主，踢得較為謹慎，其中東方先靠馬高斯罰球直射，考驗不到陳嘉豪。在前線孤軍作戰東方前鋒巴科爾，兩次突破都迫使理文球員要用犯規組織，導致胡晉銘及李毅凱先後領黃牌。理文形勢上佔優，但具威脅埋門機會不多。心急打破僵局的保利臣，更因為侵犯葉鴻輝被黃牌警告，雙方半場互無紀錄。

換邊後，顏樂楓侵犯余在言領黃，意味理文3中場都要背負黃牌在身。55分鐘理文罰球斬入禁區，保利臣抽射高出。場上僵局在62分鐘打破，荷西安祖「送大禮」，解圍將皮球踢給馬希偉，後者一射破網，為東方先拔頭籌。理文隨即換上安尼亞及黃威。比賽後段，徐宏傑的傳中導致東方球員犯手球，球證看完VAR後直指12碼點，負責操刀的安尼亞射門先被葉鴻輝救出，再自己衝前補中，90分鐘為理文追成平手。最終雙方繼首循環交手，再以1比1打成平手。