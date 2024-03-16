港超聯　今時唔同往日！深水埗主場挑戰傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）頭場，由深水埗假主場深水埗運動場迎戰傑志。深水埗季中簽入多名新援後，已擺脫季初頹勢，誓力爭報卻首循環1比5之敗辱；且看「藍鳥」能否雙殺對手，繼續力逼榜首。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

深水埗上場於「賽馬會菁英盃」擊敗香港U23後，各項賽事已錄得3連勝，近況不俗。首循環面對傑志，深水埗曾以1比5落敗，主教練陳浩然認為該場敗仗已成過去，希望今場能交出好表現，讓更多球迷留意到深水埗的表現：「可能唔係好多球迷知道我哋3連勝，希望對傑志用好表現話畀大家知，今場亦係好好嘅機會畀我哋演繹防反戰術。」涉及馬高域兄弟相關的行政問題已解決，兩人是役可以候命。

有望倒戈面對舊主，上場獨取4球的蘇沙表示相當興奮：「我同傑志幾巴西同鄉都好熟，佢哋依家排名聯賽第2實力當然好強，但我哋喺『陳Sir』帶領下信心好咗，呢場我哋會為3分而戰。」此外，顏卓彬及張廣然兩位傑志借將，今場可以如常披甲。

傑志上場在「足總盃」兩球淘汰港會躋身4強，各項賽事豪取6連勝，暫代主教練金東進（Kim）認為球隊表現漸趨穩定，但今場面對近況回勇的深水埗，絕對不可以輕敵：「對比首循環，深水埗實力提升唔少，尤其蘇沙上場入到4球，尼高拉斯再前一場都上演帽子戲法，防守上要多加留意佢哋。」值得一提，羅素可以刑滿復出，惟對上4場皆未有列入大軍名單的前鋒恩查，今場則因傷繼續缺陣。

後衞羅拔圖（Beto）上場頂入今季開齋波，他承認十分開心，又笑言等了很久，希望之後入球可陸續有來。對方陣中新加盟前鋒蘇沙，最近腳風大順，Beto表示十分期待與他交手：「好開心蘇沙可以重返港超，佢係一名好球員，絕對仲有能力喺港超交出好表現，當然我會好好招呼佢。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：1.梁興傑

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 41.梁星耀

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 10.蘇沙 15.尼高拉斯

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：8.伊高沙托尼 90.祖連奴 7.明加索夫