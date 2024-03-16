祖高美斯變身「全能戰士」　打動修夫基

英格蘭國家隊主帥修夫基日前公布出戰嚟緊2場熱身賽對巴西及比利時嘅大軍名單，利物浦後衞祖高美斯闊別4年獲得重召，成為最大驚喜。呢位昔日「玻璃腳」今季表現脫胎換骨，變身「全能戰士」，可以勝任中堅、左右二閘，甚至踢防守中場都掂，難怪成功打動「修哥」。

現年26歲嘅祖高美斯7年前已晉身大國腳，當年熱身賽凍結巴西球星尼馬，因而名噪一時。不過，祖高美斯之後因為傷患問題影響發揮，加上利物浦簽入多位防線猛將，令佢淪為後備。

祖高美斯擺脫傷患後已逐漸恢復最佳水平，近2季上陣機會增加，特別係今季紅軍中後場頻頻出現傷兵，令過往踢慣中堅同右後衞嘅祖高美斯，不時需要客串左閘，近期甚出任防守中場，今季為利物浦各項賽事上陣40場貢獻3次助攻，其中踢24場英超有926次傳波，當中18次屬於關鍵傳球，每場平均有1.58次搶截。利物浦人腳不整，仍然取得佳績，祖高美斯功不可沒。

據悉修夫基考慮到多位英格蘭防線球員，包括阿歷山大阿諾特、勞基梳爾、捷比亞、芝維爾近期輪流受傷，2位中場佐敦軒達臣、加雲菲臘斯表現大不如前，後者已落選今次名單，徵召多才多藝嘅祖高美斯，可以大派用場，如果佢繼續保持狀態，有望為英軍出戰今夏歐國盃決賽周。