香港東方下月強戰亞冠聯外圍賽　16球員名單出爐

事隔22年後，香港再有球隊出戰亞洲籃球球會最高級別賽事！香港東方將於4月初登上亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽的大舞台，這支應屆甲一聯賽班霸周六（16日）舉行奪冠慶功宴，並公布亞冠聯16人大軍球員名單，由MVP麥洛連、基拔配合一眾當打華將，加上美籍外援艾臣道夫助拳，以及葉耀邦及吳松峻等借將，組成實力強橫之師，挾ABL及甲一「雙冠」氣勢出戰，全力爭取出線席位，為港爭光。

這是香港東方首次以代表隊身份出戰亞冠聯，對上參戰的香港球隊已數到永倫及威立，能踏上新里程，東方體育會副主席游永強表示意義很大，他強調球隊對推動籃運擁有一份使命感，「東方8年來兩奪ABL冠軍及兩奪甲一錦標，但我們不滿足於此，會繼續懷着使命感，致力推動青訓及多項工作，而今次到蒙古參加亞冠聯，希望球隊再創佳績，未來更向加入CBA進發，望香港籃球更上一層樓。」

BCL亞洲籃球冠軍聯賽（Basketball Champions League）的前身為亞洲冠軍球會盃，FIBA今年將賽事改革易名為亞冠聯，惟球賽一如以往是薈萃了亞洲各地頂級聯賽冠軍，今次香港東方需透過外圍賽，爭取兩個晉級BCL正賽名額。過程中要過五關斬六將，挑戰性足以令球隊及球迷熱熾期待。

第一輪的分組和賽程已出爐，8支分別來自東亞地區(3隊)及東南亞地區(5隊)的球隊分兩組，先作單循環比拼，香港東方位處A組與馬來西亞的森美蘭金群利金鹿、印度的Prawira Bandung 柏維拿萬隆及蒙古的聯賽亞軍隊同組，而B組則有泰國的曼谷高科技城Hi-Tech 、新加坡聯賽冠軍Adroit、印尼的雅加達明燈 Pelita Jaya 及蒙古聯賽冠軍隊。每組首兩名直接晉級第二輪印尼的賽事，而每組第2及第3名則要再鬥一場，贏波一方亦可晉身印尼賽事。最終在印尼賽事取得頭兩名的球隊，可躋身BCL正賽與中、日、韓、菲及兩支西亞球隊，巔峰對決爭奪亞洲冠軍球會王者寶座。

陣中經驗最豐富的隊長陳兆榮相信ABL的磨練，有助球隊挑戰列強，有信心能過第一關，「小組4隊的整體實力，應該不會差太遠，金鹿我們在ABL亦曾對過。其中最難打可能係蒙古，是我們能否首名出線的最大勁敵，因之前去過蒙古比賽，這地方的球員的體能及對抗性高，雖暫時未確定那隊，但估計會成為最大阻力。」

為衝擊亞冠聯，東方眾將於甲一後休息不久，本月初又加緊復操積極備戰，兆榮坦言球員磨合成關鍵，「外援（艾臣道夫）可打大前鋒位置，亦可拉出小小打3號位，他的射波觸覺及手感好好，希望磨合後，能產生相互間的默契，助球隊有更佳發揮。」至於另一隊長徐遠成表示，腰部椎間盤傷患仍未完全康復，但亞冠聯會隨隊。至於吳松峻近日拗柴，球隊希望他能早日重拾狀態。

身高1米98的新外援艾臣道夫（Isaiah Eisendorf）現年27歲，2022至23年效力以色列國家聯賽I. Nahariya球隊，上陣30場共奪317分。香港東方將於3月31日出發前赴烏蘭巴托，4月3日首仗對馬來西亞金群利金鹿。

分組形勢

A組

香港東方

(馬來西亞)森美蘭金群利金鹿

(蒙古) 聯賽亞軍隊

(印尼)Prawira Bandung 柏維拿萬隆

B組

(泰國) 曼谷高科技城Hi-Tech

(新加坡) Adroit

(印尼) 雅加達明燈 Pelita Jaya

(蒙古) 聯賽冠軍隊

香港東方2024亞冠聯

球員名單

#2黃浩賢

#7朱梓鎔

#8陳兆榮

#9張延隆

#13卜聿揚

#16徐遠成

#19麥洛連

#23梁嘉顯

#88基拔

葉耀邦（借將）

吳松峻（借將）

陳嘉豪（新加盟球員）

Isiah Eisendorf（新加盟球員）

吳委峻（青少年球員）

鍾志榮（青少年球員）

鍾子豪（青少年球員）