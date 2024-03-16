外借加盟香港東方戰亞冠聯　葉耀邦：好期待！

甲一球隊香港東方周六（16日）舉行晚宴，兼公布4月出戰「籃球亞冠聯」（前稱籃球亞冠盃）的大軍名單，從南華外借加盟的葉耀邦，就笑稱對有機會和外隊交手非常期待。

香港東方獲得「籃球亞冠聯」參賽資格，意味相隔超過20年再有香港球隊參加這項大賽，球隊為了在「籃球亞冠聯」打出好表現，分別從滿貫及南華借入吳松峻及葉耀邦，並羅致能夠打3、4號位的新外援艾臣道夫（Isaiah Eisendorf），以及從台灣回流的陳嘉豪。

有份現身晚宴的葉耀邦，就對出戰「籃球亞冠聯」深感期待：「今趟是我第1次代表球會，與其他外隊交手，感覺非常新奇，而且我們在外圍賽有機會與蒙古球隊交手，他們身型一向十分健碩，應該會相當難打。」「阿邦」又指兩星期前開始跟隨香港東方操練，幸好效力南華時曾與現任香港東方教練巴拿莫域合作，相信融入不成問題。

至於中鋒卜聿揚在剛過去1季，助球隊先後成為ABL和甲一盟主，他盼望繼續進步，為球隊作更多貢獻：「現時首要任務是要繼續改善不足，希望自己可以蛻變成頂級球員，為球隊承擔更多責任。」談到對參加「籃球亞冠聯」的目標，「阿卜」強調目前只着眼於在第1圈外圍賽力爭出線，不會想得太遠。