祖高爾：利物浦心理質素更勝曼聯

雙紅會始終是英格蘭足球歷史上的一場經典足球對決，尤其在歷史悠久的英足盃戰場上相遇，更加有味道。

雖然曼聯及利物浦在英超的表現截然不同，但今場英足盃提供了激勵球隊士氣的大好機會。雙方都希望贏得這場比賽，不僅是為了戰勝死敵，也是為了幫助自己實現球季的終極目標───曼聯希望獲得歐洲賽資格，利物浦則希望再次以捧盃送別即將離隊的高普。

曼聯在場外似乎正朝着正確的方向前進，新任足球事務掌權人正在努力整頓球隊，但在球場上實急需改善表現。

雖然我同情其領隊坦哈格要面對傷患問題及接手一些他不願起用的球員，但確實質疑這支嚴重缺乏個性和比賽風格的曼聯，尤其坦哈格以往執教阿積士時，明明最能帶到給球隊鮮明的風格。說到傷病問題，所有球隊都總會遇到，看看其對手利物浦就知道了，但紅軍仍能從一而終保持風格，表現也不太受影響，也凸顯了這支曼聯缺乏穩定性。

今季我多次提到曼聯年輕球員的確有耀眼表現，我再次認為阿歷真度加拿祖上仗對愛華頓時表現出色。他的進攻相當直接，乃是此時此刻曼聯最關鍵的球員，然而愛華頓全場多達23次射門，8次角球及50%控球率，只是未能入波，若然換轉是利物浦，肯定不會落敗。

利物浦跟上季三冠王曼城打和後，以連續9場不敗成績進入今場比賽。上仗利物浦在上半場稍落下風，但中場休息後即獲12碼，讓他們在下半場控制戰局，若非欠運理應可以贏波。

儘管利物浦在下半場表現好過曼城，但我們不一定能從他們身上看到很高質素，他們很多時是依賴球迷支持激勵鬥志，從而不斷向前進攻及推進，這就是我對他們的看法。他們正在為季尾離隊的高普而戰，無論是停賽、傷病還是年輕球員，都有為高普拼命而戰的信念，而他們正在穩步成長，成為球隊的力量。

這場在星期日進行的宿敵大戰肯定充滿火藥味，我認為能在巨大壓力下冷靜作戰，比球員質素更能影響勝負，雙方都擁有瞬間改寫戰局並為球隊奠勝的關鍵球員，但利物浦球員的心理質素強過曼聯，預計將可贏波，到溫布萊踢4強戰。