名宿狠批：艾歷臣入選國家隊可恥

基斯甸艾歷臣踏入2024年後，只曾為曼聯上陣2次。(Getty Images)

曼聯中場基斯甸艾歷臣今季長坐冷板，但近日仍然入選丹麥國家隊，該國名宿加維臣睇唔過眼，批評丹麥主帥賀文特只係根據球員名氣揀人，將當打嘅尼古拉華利斯拒於門外，反而徵召狀態低迷嘅艾歷臣，完全係一單醜聞。

球員生涯曾效力愛華頓、皇馬等球隊嘅加維臣話：「尼古拉華利斯冇入選，反而揀咗曼聯後備席上嘅基斯甸艾歷臣，絕對係一單醜聞，反映領隊賀文特好少睇丹麥本土聯賽。我哋認識嘅艾歷臣已經唔存在，佢現時只適合坐後備席睇波，我哋唔可以用球員以往嘅成就來揀選國家隊球員。」

32歲嘅基斯甸艾歷臣踏入2024年後，只曾為曼聯上陣2次，分別係1月14日對熱刺，以及2月24日對富咸，並傳出佢將於今夏離隊，估計今季餘下賽事，難有上陣機會，相信加維臣可能擔心賀文特會徵召基斯甸艾歷臣出戰今屆歐國盃，所以事先發出警告。

至於加維臣口中更值得入選嘅尼古拉華利斯，現時效力丹麥球隊邦比，呢位27歲球員可以勝任進攻中場及翼鋒，今季聯賽上陣19場入10球，排射手榜第1位，難怪加維臣為佢落選國家隊抱不平。丹麥將於3月24日凌晨熱身賽對瑞士，以及3日之後對法羅群島。