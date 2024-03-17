曼城2比0贏紐卡素　英足盃連續6年入4強

周日(17日)凌晨英足盃8強，曼城主場2比0輕取紐卡素，紀錄性連續6屆躋身準決賽，史無前例嘅衞冕3冠任務又行近1步。今場之後將進入國際賽休戰期，曼城領隊哥迪奧拿吩咐球員要踢得「聰明啲」，唔好影響曼城最後2個月嘅冠軍衝刺。

曼城今仗雖有奇雲迪布尼因傷缺陣，不過主場出擊仍主宰大局，控球率超過7成，13分鐘貝拿度施華禁區內射門，省中丹般恩改變方向彈入。31分鐘貝拿度施華重施故技，右路突破入禁區射門，又省中保治文個頭入網，曼城就憑兩個幸運入波贏2比0完場。

自18/19球季贏英足盃冠軍後，曼城至今每年都至少晉級準決賽，成為英足盃史上首支連續6年入4強球隊，哥迪奧拿表示：「大家都關注英超同歐聯，但當你連續4屆贏英聯盃、連續6年入英足盃4強，足以證明呢間球會與別不同，我哋當然想贏晒所有冠軍。」

國際賽期後將進入季尾衝刺，哥迪奧拿就呼籲旗下國腳要踢得「聰明啲」：「依家開始佢哋已經唔係我嘅球員，喺國家隊踢幾耐唔到我控制，但佢哋要記住自己練得幾刻苦，先可以嚟到依家嘅(爭冠)位置，佢哋知道自己只係踢友誼賽，所以要踢得聰明啲，希望佢哋做得到。」