哈利卡尼入波破紀錄　受傷或缺陣國際賽

周六(16日)晚德甲，拜仁慕尼黑作客以5比2大勝達斯泰特，前鋒哈利卡尼又入1球，今季聯賽已經有31球進帳，成為近60年以來，首季出戰德甲最多入波球員。不過，呢位30歲英格蘭國腳比賽末段傷出，可能無法為「三獅兵團」踢嚟緊2場國際熱身賽對巴西及比利時。

拜仁慕尼黑正在力追榜首利華古遜，繼上場聯賽大炒緬恩斯8比1後，今仗又大開殺戒，即使開賽28分鐘先失守，但好快憑穆斯亞拿射入扳平，上半場補時由哈利卡尼頂入反超前2比1。

換邊之後，拜仁繼續強攻對手，穆斯亞拿再建一功，個人梅開二度，跟住基拿比窄角度射入，泰爾亦有1球進帳，達斯泰特補時追至2比5，但對戰局已冇影響。

哈利卡尼近2場德甲入4球，以31球創出職業生涯單季聯賽入球新高，同時超越1963/64年球季漢堡名宿施拉入30球嘅紀錄，成為60年以來，首季踢德甲射手王。不過，哈利卡尼踢到82分鐘受傷退下火線，賽後教練杜曹話：「哈利卡尼撞到門柱，因而扭傷足踝，已經立即敷冰，但未知詳細傷勢情況，希望唔好太嚴重。」

今輪聯賽結束後將進入國際賽檔期，英格蘭將於3月24日凌晨熱身賽對巴西，以及3日後鬥比利時，哈利卡尼突然受傷，可能無法為國出征，幸好兩場波只屬練兵性質，如果佢缺陣，領隊修夫基可以趁機試用其他前鋒，包括艾雲東尼、奧尼屈堅斯。

兩人今季都有出色表現，其中阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯今季英超有16球進帳，僅比射手榜一哥艾寧夏蘭特少2球，有能力暫代哈利卡尼位置。