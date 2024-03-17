奇迹贏波High過頭　高雲地利領隊蝦13歲細路

周六(16日)英足盃上演激情賽事，英冠球隊高雲地利喺補時階段連入2球，戲劇性3比2淘汰英超嘅狼隊晉級4強。由於氣氛太過熾熱，高雲地利領隊馬克羅賓斯High過頭，失控向住身後一名13歲球童咆吼慶祝，被批評蝦細路。

今仗戰情峰迴路轉，高雲地利53分鐘由艾利斯森斯開紀錄，不過狼隊喺83分鐘由艾洛利追平，88分鐘再有曉高般奴入波，以為可以「絕殺」晉級，點知補時階段再掀高潮，艾利斯森斯97分鐘為客隊追平2比2，100分鐘更由夏治胡禮「真‧絕殺」贏3比2，自1987年後再入英足盃4強。

夏治胡禮入波後，高雲地利領隊馬克羅賓斯轉身走向13歲球童面前咆吼慶祝，佢賽後就行為道歉，並指個球童曾作出挑釁。狼隊領隊加利奧尼爾就炮轟：「佢只係一個做好自己工作嘅細路，呢件事令佢好傷心......喺個細路面前咁樣慶祝真係好嘔心，呢件事唔應該發生。」