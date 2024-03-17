港超聯　今時唔同往日！深水埗主場挑戰傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）連場激鬥，其中各項賽事3連勝的深水埗主場惡鬥傑志。近況相當理想的主隊派出上場「賽馬會菁英盃」對香港U23上演大四喜的蘇沙擔正，雲尼馬高域及艾雲馬高域負責較炮，為鄧嘉製造突擊機會；傑志方面，繼續由王振鵬把關，明加索夫、迪美路夫及潘沛軒組成前線三叉戟，祖連奴先列後備。

深水埗正選：

1 梁興傑 ［GK］

6 雲尼馬高域

8 艾雲馬高域

10 蘇沙

13 彭靖揚

14 宋柱浩

20 波比

22 小田倉康太

24 顏卓彬 ［C］

72 拿亞

99 鄧嘉

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 艾里奧 ［C］

7 明加索夫

10 基爾頓

17 米基爾

26 羅素

27 迪美路夫

95 陳晉一

99 潘沛軒

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

9 鄧子均

11 黃靖揚

15 尼高拉斯

16 張志昊

17 黃琛喆

23 奧斯卡

29 梁星耀

77 張廣然

傑志後備：

91 石皓心 ［GK］

15 羅拔圖

16 陳俊樂

19 黃洋

28 鄭展龍

32 袁振謙

33 拉美治

74 甘智健

90 祖連奴

96 馬斐

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）頭場，由深水埗假主場深水埗運動場迎戰傑志。深水埗季中簽入多名新援後，已擺脫季初頹勢，誓力爭報卻首循環1比5之敗辱；且看「藍鳥」能否雙殺對手，繼續力逼榜首。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

深水埗上場於「賽馬會菁英盃」擊敗香港U23後，各項賽事已錄得3連勝，近況不俗。首循環面對傑志，深水埗曾以1比5落敗，主教練陳浩然認為該場敗仗已成過去，希望今場能交出好表現，讓更多球迷留意到深水埗的表現：「可能唔係好多球迷知道我哋3連勝，希望對傑志用好表現話畀大家知，今場亦係好好嘅機會畀我哋演繹防反戰術。」涉及馬高域兄弟相關的行政問題已解決，兩人是役可以候命。

有望倒戈面對舊主，上場獨取4球的蘇沙表示相當興奮：「我同傑志幾巴西同鄉都好熟，佢哋依家排名聯賽第2實力當然好強，但我哋喺『陳Sir』帶領下信心好咗，呢場我哋會為3分而戰。」此外，顏卓彬及張廣然兩位傑志借將，今場可以如常披甲。

傑志上場在「足總盃」兩球淘汰港會躋身4強，各項賽事豪取6連勝，暫代主教練金東進（Kim）認為球隊表現漸趨穩定，但今場面對近況回勇的深水埗，絕對不可以輕敵：「對比首循環，深水埗實力提升唔少，尤其蘇沙上場入到4球，尼高拉斯再前一場都上演帽子戲法，防守上要多加留意佢哋。」值得一提，羅素可以刑滿復出，惟對上4場皆未有列入大軍名單的前鋒恩查，今場則因傷繼續缺陣。

後衞羅拔圖（Beto）上場頂入今季開齋波，他承認十分開心，又笑言等了很久，希望之後入球可陸續有來。對方陣中新加盟前鋒蘇沙，最近腳風大順，Beto表示十分期待與他交手：「好開心蘇沙可以重返港超，佢係一名好球員，絕對仲有能力喺港超交出好表現，當然我會好好招呼佢。」