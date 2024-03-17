修夫基暗示棄用曼市孖寶　唔排除重召格連活特

英格蘭將會同巴西及比利時踢熱身賽，備戰6月中展開嘅歐國盃決賽周，領隊修夫基表示，球隊人才濟濟，唔保證任何人一定入選歐國盃大軍名單，暗示曼聯射手拉舒福特、曼城中場基亞利殊可能被棄用，並且唔排除重召今季喺西甲演出光芒四射嘅「家暴男」格連活特。

修夫基接受傳媒訪問時，大讚多位有份入選今次熱身賽大軍名單嘅「邊緣國腳」狀態大勇：「查洛保雲、安東尼哥頓、高爾彭馬今季表現出色，經常入波，仲有菲爾科頓都係，拉舒福特、基亞利殊需要同佢哋爭位，鋒線位置有好多選擇，我唔可以保證任何人一定入選歐國盃大軍名單，拉舒福特同其他球員機會平等，我會等球季結束後再作評估。」

拉舒福特今季狀態嚴重下滑，為曼聯上陣34次僅入7球，至於基亞利殊經常受傷，而且冇份入選今次熱身賽名單，國家隊位置比「福仔」更加危。

修夫基被問到會否重召格連活特，佢話：「聽講格連活特喺西甲踢得唔錯，我冇特別留意，需要再了解多啲，再決定將來是否揀選佢入伍。」可見修夫基仍然對呢位22歲翼鋒留有一線希望。