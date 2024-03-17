港超聯　香港U23造訪地獄球場鬥港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）尾場賽事，港會於香港足球會足球場擺下擂台，迎戰香港U23。主隊有門將邁亞復任正選，峇夏比及周子謙坐鎮中場，簡嘉亨及加斯特夫負責側擊，支援前鋒里奧；香港U23門將該由雲天樂把關，李樂謙、吳文希及隊長林學曦組成前場三叉戟攻堅。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會正選：

88 邁亞 [GK]

2 周子謙

4 劉學銘

5 菲杜化

16 温俊

17 加斯特夫

18 積施利 [C]

19 簡嘉亨

23 白星馳

26 里奧

32 峇夏比

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

5 梁煒烽

10 林學曦 [C]

11 吳文希

14 鄭進泓

16 郭子堦

18 羅焯熙

23 何瀧浩

28 黎皚韜

33 宏愷志

港會後備：

85 馬浩龍 [GK]

7 莊文歷

8 麥美倫

10 莊馬仕

12 村越俊宏

24 斯特芬

30 福保羅

31 博偉程

91 泰亞高

香港U23後備：

29 鄧梓朗 [GK]

4 宋絃毅

8 鄧筵霑

9 何家智

19 盧錦宏

21 林智豐

26 馬阡皓

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）壓軸戰，港會於香港足球會足球場擺下擂台鬥香港U23。力爭擺脫連敗頹勢的港會，為重拾「地獄主場」優勢必定加多兩錢肉緊；至於香港U23今季在仿真草球場出戰屢有佳作，是役絕對有本錢反客為主。（港台電視32及on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會上場「足總盃」不敵傑志後，各項賽事錄得3連敗，中前場主力加斯特夫預計球隊今場會打得更進取，劍指3分：「今季各項賽事同香港U23已經踢咗3場，我哋攞到兩勝一和，所以今場應該可以壓得上啲，保持集中，唔好再好似首循環咁，臨尾先輸12碼，搞到贏唔到波。」

右閘積施利（Jack）就提醒隊友壓上搶攻之餘，都要小心香港U23利用反擊製造威脅：「雖然今季暫時未輸過畀香港U23，但其實佢哋嘅表現一啲都唔失禮，畀到好大威脅我哋，所以大家唔好諗住呢場贏硬。」Jack又提到杜國樑離開香港U23，但相信港會未必有太大甜頭；此外費利皮爾因累積5面黃牌要停賽。

香港U23首循環與港會打成1比1，今場當然希望繼續搶分，該隊今季已多次在仿真草場作賽，主教練司徒文俊相信預期球員臨場發揮，不會有太大問題：「港會場相對係細啲，但我哋習慣喺仿真草場練波，唔擔心場地問題，希望球員畀啲決心，全力去同對手比賽。」

上場傷愈復出後備入替的林智豐，有信心球隊作客港會可以交出好表現：「我哋今季幾次踢仿真草場，發揮算係比較好，相信我哋唔會畀場地影響表現。」他強調球隊要先做好防守：「港會制空力好強，唔做好防守好容易會散，尤其要盡量避免輸死球，我哋進攻嗰陣要放膽啲，保持控球權，我相信係有機會贏佢哋嘅。」