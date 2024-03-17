外流港將　蘇鎧霖湛靜雯轉戰日本聯賽

傑志早前公布蘇鎧霖及湛靜雯即將展開外流之旅，兩人於「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」周日（17日）齊齊為「藍鳥」上陣，前者更於離隊前最後一戰梅開二度，幫助球隊以7比0大勝港會。兩人賽後透露外流目的地為日本，其中蘇鎧霖就希望能把握機會，盡力學習日本足球文化。

傑志上周五透過於Facebook專頁上載影片，公布兩位女足球員即將外流的消息。是日女子甲組賽事，蘇鎧霖正選出戰，上下半場各入1球，而湛靜雯則在下半場後備入替，最終幫助球隊以7比0大勝港會。賽後球會安排了舉行簡單送行儀式，兩人兼職傑志青訓教練時教導過的小學員，就為兩位教練送上告別禮。今場梅開二度的蘇鎧霖，賽後坦言算是完美告別：「入到兩球係一種肯定，隊友對我好好，都想助攻畀我。都有啲唔捨得，始終喺自己嘅低潮時加盟傑志，係佢哋令我更加相信自己。」

兩人亦透露今次外流地點為日本，其中湛靜雯就形容東瀛是夢寐以求的外流目的地：「日本（足球水平）喺亞洲嚟講數一數二， 希望可以爭取正選，同啲隊友磨合到，覺得可能最難係溝通，我哋都會嘗試同努力學習，好開心完成到依個夢想。」湛靜雯透露過去1年不斷履歷寄去海外球會，今年畢業後兩人都沒有找正職，只為等待外流機會。

蘇鎧霖也表示非常欣賞日本足球文化：「自己一直想挑戰外流嘅國家都係日本，因為文化受到大眾肯定，自己都好欣賞同想去學習，當地球員基本功同所有細節做得好好，我有心理準備去到之後，所有嘢都要做得更加細心，希望提升自己多啲。」她續指能與多年隊友一齊外流意義重大：「我同『湛靜』依十年嚟都係隊友，今次外流又係同一隊，我覺得幾特別，意義幾大。」