喜見更多女港將外流　陳詠詩：自我要求要高啲

「賽馬會社區七人欖球計劃2024 ─ 運動全接觸嘉年華暨精英運動員分享會：運動無邊界」周日（17日）下午繼續在奧海城舉行。當中香港女子足球代表隊隊長陳詠詩，受訪時指愈來愈多女港將外流，對香港女足發展屬於好事，並提醒她們對自身要求要更高，目標爭取出場機會。

是日活動香港女子足球代表隊隊長陳詠詩亦有獲邀出席，除上台分享外，她又不忘試玩攤位游戲，並即場向小朋友示範及傳授「的波」技巧，引來全場掌聲雷動。「陳詠」之後接受訪問，提到最近不少女足港將，包括郭靖雯、蘇鎧霖及湛靜雯等成功外流，認為這絕對屬於一件好事：「感覺上開始好多屋企人支持，始終依代唔似我哋以前咁艱辛，希望佢哋感受下外國足球，因為去到唔使做嘢、返學，每一日都係練波、休息，長遠對我哋香港女足發展一定會更加好。」

值得一提，蘇鎧霖、湛靜雯將會轉投一支日本球隊，「陳詠」作為香港足球史上首批外流日本的女子球員，不忘向兩位師妹勉勵一番：「日本係好講求基本功，因為人哋好細個已經踢波。佢哋自我要求要高啲，唔好覺得就咁去依個地方就得，爭取機會出場好緊要。」「陳詠」續指港隊月底將會赴不丹友賽，自己亦會隨隊出戰：「今次時間好啲，撞正紅日。土耳其盃因為新年後工作好忙，所以請唔到假，始終對上嗰半年太多比賽。」