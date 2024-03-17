港超聯　傑志3球擊敗深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）連場激鬥，其中各項賽事3連勝的深水埗主場惡鬥傑志。最終客隊憑明加索夫梅開二度，加上米基爾攻入12碼，以3比0勝出，追至僅落後榜首理文兩分，兼踢少1場。

近況相當理想的主隊派出上場「賽馬會菁英盃」對香港U23上演大四喜的蘇沙擔正，雲尼馬高域及艾雲馬高域負責較炮，為鄧嘉製造突擊機會；傑志方面，繼續由王振鵬把關，明加索夫、迪美路夫及潘沛軒組成前線三叉戟，祖連奴先列後備。

11分鐘，雲尼馬高域遠射被王振鵬接實，傑志其後施加壓力，到28分鐘1次右路傳中，皮球省中米基爾後彈向後柱，明加索夫門前加一腳，助球隊領先1比0。客隊先開紀錄後攻勢一浪接一浪，32分鐘，陳晉一傳入禁區，米基爾回傳，查理史葛施展招牌勁射未能命中目標。傑志完半場前之後有羅梓駿眼部受傷，由鄭展龍入替，無阻球隊領先1球完半場。

客隊換邊後僅花3分鐘，就憑明加索夫接應長傳，單刀扭過梁興傑射成2比0。隨後米基爾禁區內被梁興傑撲跌，他親自操刀射入12碼，客隊以3球領先。「藍鳥」繼續搶攻，拉美治左路傳中，祖連奴門前頂高，77分鐘，明加索夫再把皮球送入網窩，可惜越位在先，未能「戴帽」，鄧嘉末段接應角球頭槌攻門，又被傑志球員護空門，最終「藍鳥」贏3比0完場，目前僅落後榜首理文兩分，兼打少1場。