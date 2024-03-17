利物浦士氣爆燈　留名睇沙拿射爆曼聯

英足盃8強上演「雙紅會」，曼聯主場硬撼利物浦。「紅魔鬼」踏入2024年後成績確實有改善，但實力同爭標勁旅仲有段距離，主場亦難佔甜頭。利物浦近期士氣爆晒燈，加上雙方近6次正式賽事法定時間交鋒，利物浦獲4勝1和1負，客勝值博。（無綫myTV Super周日晚11時30分直播）

曼聯喺1月底曾經反彈，當時憑大勇嘅海倫頻頻入波，踢出5連勝走勢，不過自從呢位丹麥國腳受傷後，成績又打回原形，包括英超主場不敵富咸，及後同市打吡以1比3輸畀曼城，上場主場對住護級球隊愛華頓，都係靠兩個12碼先贏波。雖然據報海倫今場有機會復出，但佢始終缺陣咗近一個月，就算落得場狀態都成疑，曼聯旨意近況低迷嘅拉舒福特喺前面掛帥，恐怕難以攻破利物浦大門。

利物浦傷兵問題仲未完全解決，艾利臣比加及迪亞高祖達等主力仍有傷在身，但早前榜首大戰照樣打和曼城1比1，為衝擊4冠送別季尾離隊嘅主帥高普，球員士氣極度高昂，更何況穆罕默德沙拿傷愈復出，近期連番後備上陣都交到貨，上場歐霸盃重返正選，即刻射入1球及3度助攻，助球隊大炒布拉格斯巴達6比1，強勢晉級8強。

原來呢位埃及神鋒堪稱「屠魔」高手，近7次正式賽事鬥曼聯，狂轟11粒，「紅魔」守將對住佢都怕怕，拍檔達雲紐尼斯近期亦着晒火，配合中場蘇保斯拉爾等重炮，足以攻陷曼聯脆弱防線，一於撐利記反客為主。

更多賠率：