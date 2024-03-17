香港隊　世盃外兩鬥烏茲別克決選出爐

香港男子足球代表隊月底將會在世盃外兩鬥烏茲別克，足總周日（17日）公布24人決選名單，當中艾華、顏樂楓、杜度、保羅、陳晉一及梁諾恆齊齊落選。大軍將於周一（18日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。

港隊今次決選名單，對比上月底公布的30人初選名單少了6人，當中除了中超浙江隊的後衞梁諾恆，還包括在本地聯賽效力的艾華、顏樂楓、陳晉一，以及正在養傷的保羅和杜度。這同時意味着早前才領取特區護照的杜度，無緣在今輪國際賽期為港隊上演地標戰。

港隊在3月底會出戰兩場世盃外，其中下周四（21日）先坐鎮旺角大球場主場出擊，翌日再出發前往烏茲別克，備戰3月26日的作客賽事。港隊目前在E組取得1和1負排榜尾，每組首兩名將可直接晉級第三圈。

24人決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、鐘樂安、黃梓浩 (東方)、周緣德 (河南隊)、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、李毅凱、徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、張憙延、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)