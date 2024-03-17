港超聯　港會主場2比1挫香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（17日）尾場賽事，港會於香港足球會足球場擺下擂台，迎戰香港U23。結果港會憑里奧梅開二度，以2比1擊敗一度靠吳文希扳平的香港U23，主隊以一場勝仗，終止7連敗頹勢。

兩軍首循環打成1比1，今場地頭出擊的港會，有門將邁亞復任正選，峇夏比及溫俊坐鎮中場，簡嘉亨及加斯特夫負責側擊，支援前鋒里奧；香港U23門將該由雲天樂把關，李樂謙、吳文希及隊長林學曦組成前場三叉戟攻堅。

力爭重返勝軌的港會開局踢得搶韁，13分鐘，白星馳開出角球，劉學銘頭槌二傳門前，由里奧剷射建功，港會先下一城。香港U23急起直追，1分鐘後，吳文希接應傳中頭槌攻門，被劉學銘門線前解圍，何瀧浩跟上禁區外勁射，又被邁亞擋走。38分鐘，羅焯熙左路傳中，造就吳文希門前射入，香港U23完半場前追和。

換邊後香港U23由何家智換走入球功臣吳文希，雙方戰況一度膠着，及後港會亦換入莊文歷及福保羅加強攻勢。74分鐘，莊文歷右路突破傳中，由里奧接應射入，為港會重奪領先優勢。香港U23及後有林學曦半場嘗試笠射，但考驗不到邁亞。最終港會以2比1擊敗香港U23，重回勝軌。