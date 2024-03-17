港超聯　送出關鍵助攻　莊文歷：我想一直進步

港會於周日（17日）「中銀人壽香港超級聯賽」以2比1擊敗香港U23，其中下半場後備入替的莊文歷（Dom），就送出關鍵助攻，造就里奧攻入奠勝入球。港會以這場勝仗終止7連敗頹勢，Dom形容3分意義重大，並表示會專心應付今季餘下賽事，希望繼續提升足球水平。

今場地頭出擊的港會，面對香港U23遇到不少助力，最終球隊能全取3分，除了梅開二度的入球功臣里奧之外，下半場送出傳中的莊文歷，也應記一功。Dom形容今場勝仗，對球隊重拾信心非常重要：「之前有段時間我受傷患困擾冇份踢，只希望可以盡快返到賽場，相信今日自己都幫到球隊少少，最緊要係攞到3分，為嚟緊嘅硬仗做準備。」Dom指出球隊賽前各項賽事錄得4連敗，尤其兩次不敵傑志，多少影響到士氣，但他認為球隊表現並不差：「見到我哋嘅努力有回報係好開心，希望可以保持到季尾。」

莊文歷為今季港會陣中其中一位表現亮眼的球員，對於來季去向，這位23歲翼鋒表示未有計劃：「我一直都想努力取得進步，但呢刻我只想攞返更多出場機會，點樣踢好下場波，喺今季餘下賽事做出好表現。」