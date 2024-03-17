疲兵再戰　馬體會回唔切氣點讓巴塞

同樣殺入歐聯8強嘅馬德里體育會及巴塞隆拿將於西甲交鋒！馬體會啱啱過去周中同國際米蘭踢足120分鐘，要互射12碼先晉級，球員體力透支，相反巴塞抖足應付今仗，加上馬體會近6場法定時間4次不勝，點讓得起對手，巴塞作客受讓平半，下盤必捧。（Now 632周一凌晨4時直播）

馬體會上仗聯賽作客0比2不敵位處降班區嘅卡迪斯，近3場西甲兩度失分，球隊整體表現相當飄忽。歐聯16強雖然淘汰國米，但主場先失波繼而反勝，再憑互射12碼晉級，成個過程就係話畀你聽，隊波係幾咁唔穩定，一定唔可以做投注重心。

其實今季巴塞同樣係表現唔好，不過啲劣績主要集中喺季初，球隊近況其實唔曳，近9場獲得6勝3和。歐聯16強次回合大勝拿玻里3比1，昂然進身8強，前鋒羅拔利雲度夫斯基3場未能取得入球後，終於重拾射門鞋，今場有望繼續數胡。

相反馬體會近期表現喺低位徘徊，近6場法定時間只得2勝1和3負，加上「床單兵團」近4次對巴塞全部輸晒，包括首循環畀祖奧菲歷斯倒戈一箭定江山輸波，即使坐擁主場亦難睇好，巴塞受讓平半，下盤極抵玩，啱心水嘅朋友，可以博吓巴塞客Ｗ仲好分。

更多賠率：