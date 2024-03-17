場地單車國家盃　李思穎全能賽第12　表現失準感失望

「UCI國家盃場地單車賽香港站」周日（17日）於將軍澳單車館煞科，22歲「小女車神」李思穎出戰主項全能賽，主場大戰世界冠軍梶原悠未、亞軍金牌劉佳麗等高手，最終以第12名完成。

李思穎（Ceci）周六（16日）與梁穎儀完成麥迪遜賽後，周日出戰主項全能賽，亞錦賽奪得銀牌的她初賽順利以第5名晉級，其後正賽迎來一眾強敵，包括：2020年世錦賽全能賽金牌得主梶原悠未、2023年世錦賽女子記分賽銅牌得主內野艷和、杭州亞運全能賽金牌中國車手劉佳麗等。

全能賽分4個項目作賽，Ceci在捕捉賽取得第15名，其後在配速賽有一次成功衝圈收穫1分，得第7名。淘汰賽激戰連場，為免成為每圈最後一名而被淘汰，李思穎努力守在主車群，其中一圈驚險壓過中國的劉佳麗衝線，最後她在23名車手中排第10，收穫22分。第4項目記分賽則要鬥足80圈，每10圈為衝刺圈，由前4名車手得分。李思穎在第2衝刺圈得2分，最後一圈爆發第4名得2分，總成績66分排第12名。梶原悠未則以124分壓倒性奪冠。

李思穎對於賽果感到相當失望，訪問時一度眼泛淚光：「今日由第一個項目開始就發揮未如理想，整天感覺很不清醒，第一場比賽時更試過猛然醒來，花時間回想戰術是什麼。應該不是在主場比賽有壓力，而是自己有太多顧慮，因為今日有很多世界級選手同場，令自己不敢突破，打亂了比賽節奏。賽前目標是突破自己最佳成績（第7名），但最終只得第12名，好失望。」署任港隊總教練達海飛亦認為她其實有能力發揮更好：「記分賽她能在最後一圈衝上前，證明她還有很多體力，但畢竟這是記分賽，每個圈都計分，如果她能早一點突圍，應該能有更佳名次。」

男子爭先賽方面，香港代表杜棹熙和翁浚皓分別得第38及44名，資格賽止步，曹棨光、朱浚瑋則在男子麥迪遜賽資格賽排第10名，無緣晉級。另外，楊礎搖和吳思穎出戰女子競輪賽，前者初賽僅以0.015秒之差不敵荷蘭選手得第2，後者則奪第3名，同樣未能以小組首名躋身次圈，其後兩人於「復活賽」分別排第6及3名，錯失晉級機會。

作為香港女子「短組」車手中年資最長一員，楊礎搖賽後表示，自己心態比以往成熟，今次嘗試享受主場比賽，令初賽有好表現。說到奧運資格，她表示目前排第24，有機會出線，會以平常心迎接之後比賽。

今站為奧運積分賽，總結3日賽事，教練達海飛表示：「最可惜是未能向大家展示男子團體競速隊的潛力，但正面來看翁浚皓在世界級賽事突破個人最佳，吳思穎亦有進步。另外麥迪遜賽我們有兩次換手失誤，下站要將頭盔油成橙、粉紅色。這些我們團隊都會檢討，下站做得更好。」港隊長距離組將於明日（18日）出發到中國雲南，出戰21至26日舉行的中國公路單車聯賽。