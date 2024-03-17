17歲古巴斯榮升大國腳　勢破拉莫斯紀錄

巴塞隆拿17歲天才中堅古巴斯今年迅速冒起，繼協助球隊打入歐聯8強後，依家再「跳級」首次擠身西班牙大國腳，出戰3月23日凌晨熱身賽對哥倫比亞及4日之後對巴西。如果古巴斯上陣，就可以打破皇馬名宿沙治奧拉莫斯嘅紀錄，成為西班牙國家隊史上最年輕上陣中堅。

巴塞隆拿今年1月西班牙盃對薩拉曼卡聯隊，古巴斯首次為巴塞一隊上陣，隨即奠定主力地位，代表作一定係早前歐聯16強次回合，協助球隊主場以3比1擊敗拿玻里，打入8強，佢當選該仗最佳球員，當時已傳出西班牙主帥富安迪有徵召古巴斯，依家果然成真。古巴斯之前曾經為西班牙U15至17小國腳披甲，今次榮升大國腳，名副其實係三級跳。

值得一提，皇馬名宿沙治奧拉莫斯2005年3月首次為西班牙上陣，當時係18歲零361日，屬於「鬥牛兵團」史上最年輕上陣中堅，古巴斯剛於今年1月22日度過17歲生日，相信可以輕易打破沙治奧拉莫斯嘅紀錄。

另1位巴塞隆拿16歲前鋒耶馬都有入選，佢同38歲老將捷西斯拿華斯，簡直可以組成「父子檔」。