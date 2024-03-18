英足盃入球騷　曼聯加時淘汰利物浦闖4強

曼聯揚威英足盃「雙紅會」！喺曼聯麥湯米尼先開紀錄下，「紅軍」憑阿歷斯麥亞里士打同穆罕默德沙拿各入1球一度反先，但安東尼馬菲奧斯比賽末段追和2比2要加時，加時先有哈維艾利洛入波，但紅魔憑拉舒福特及阿密特迪亞路各入1粒，以4比3絕殺紅軍，昂然進身英足盃準決賽，利物浦4冠夢破滅。

曼聯今季爭冠目標只能剩番英足盃，今仗不容有失，之前連續6場有波入嘅射手海倫，自從2月中受傷後一直缺陣，今場終於復出，對紅魔嚟講可謂及時雨。不過力爭4冠王嘅利物浦，亦有王牌穆罕默德沙拿擔正，與達雲紐尼斯同路易斯迪亞斯組成3叉戟，正選陣容比上周聯賽打和曼城之役更齊整。

曼聯展現強大決心，藉主場之利一開波即施壓，同樣傷愈冇耐嘅雲比沙卡近射被沒收，拉舒福特燙遠柱埋門又畀基拿靴撲出，去到10分鐘，又係福仔於左路策動攻勢，加拿祖窄位快射被救出，麥湯米尼及時執死雞破網，先開紀錄。曼聯領先後得勢不饒人，眾將於中前場瘋狂逼搶，搞到紅軍好難組織進攻。

紅軍站穩陣腳後，有蘇保斯拉爾遠射遭奧拿拿救出，遠藤航36分鐘亦曾經將個波送過入網，但進攻過程中有紅軍球員越位，被判詐胡，利物浦努力於44分鐘終於得到回報，查洛爾昆沙殺入禁區交畀達雲紐尼斯，紐尼斯Set靚個炮台，畀阿歷斯麥亞里士打轟入追成1比1。上半場局勢喺補時再起變化，祖高美斯前場逼甩般奴費南迪斯腳下球，輾轉間達雲紐尼斯起腳射門被奧拿拿擋出，今次到穆罕默德沙拿執雞，助利物浦反先2比1完上半場。

「紅魔鬼」下半場出嚟撳咗一輪，之後利物浦陸續控制戰局，不過幾次射門畀奧拿拿化解。紅軍未能增添紀錄，到比賽尾段畀曼聯追和，後備入替嘅安東尼馬菲奧斯中路帶波策動攻勢，交畀加拿祖後自己再殺入禁區接應，喺兩名紅軍球員力壓下轉身射入，87分鐘追成2比2。補時臨完場，拉舒福特禁區內接應過頭波，對住利物浦大門竟然射歪，未能完成絕殺，比賽進入加時。

加時上半場雙方繼續搏拳，哈維艾利洛105分鐘喺禁區外遠射，皮球撞到基斯甸艾歷臣，改變方向收死奧拿拿，紅軍再度領先，不過曼聯並未認輸，喺112分鐘由拉舒福特追和2比2。去到比賽最後1分鐘，曼聯另一名後備兵建奇功，紅軍角球攻勢唔入，加拿祖快放突擊，傳畀阿密特迪亞路射入，曼聯絕殺利物浦4比3，殺入4強。英足盃4強其餘3隊，分別為曼城、車路士及高雲地利。