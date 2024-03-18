坦哈格神調動起死回生　曼聯命運轉捩點

今季成績低迷嘅曼聯，喺英足盃4比3淘汰利物浦勇闖4強，備受壓力嘅領隊坦哈格打出自我救贖之戰，今場每個勇敢調動都收到極佳效果。坦哈格賽後豪言今仗會係佢同曼聯嘅「命運轉捩點」，曼聯喺英足盃4強抽中對英冠球隊高雲地利，避開曼城同車路士，再入決賽機會高唱入雲。

坦哈格今場大Show Quali，半場落後1比2下，到下半場中段不斷變陣扭轉劣勢，安東尼馬菲奧斯入替海倫，令阿歷真度加拿祖得到解放、哈利馬古尼入替後壓前亦不斷贏得頭槌，尾段基斯甸艾歷臣同阿密特迪亞路入替博一鋪，終憑安東尼完場前入波追平。加時戰陣容大亂，坦哈格就安排般奴費南迪斯出任中堅、安東尼做左閘，靠強大後場組織壓制體力不繼嘅「紅軍」，最終由另一後備上陣嘅阿密特迪亞路上演反勝好戲。

盛傳夏天可能會被撤換嘅坦哈格，賽後信心十足表示：「今仗可能係命運轉捩點，我哋之前錯失過好多改變命運嘅機會，好似季初對阿仙奴本應贏波。每隊都需要呢個時刻，呢一刻可能就係畀到曼聯能量同信心嘅關鍵，我哋可以擊敗利物浦，就可以擊敗世界上任何對手。」

曼聯嘅英足盃命運似乎唔錯，4強抽籤抽中唯一非英超球隊高雲地利，相反另一場準決賽就有曼城大戰車路士，兩場4強會喺4月20號/21號假溫布萊球場上演。