養兵千日做英雄　迪亞路「大懵」忘形食紅

曼聯喺英足盃加時4比3贏利物浦，絕殺英雄阿密特迪亞路可謂守得雲開，呢位科特迪瓦小將季前重傷長抖5個月，冬季轉會市場拒絕再被外借，決心留隊爭取上陣機會，終於喺今場「雙紅會」等到機會並且做埋主角，美中不足係佢入波後除衫慶祝，拎第2面黃牌被逐，佢賽後承認自己大懵，唔記得已有黃牌在身。

21歲嘅阿密特迪亞路3年前由阿特蘭大加盟，轉會費高達3,700萬鎊(約3.7億港元)，但之後發展平平，先後外借去格拉斯哥流浪同新特蘭，上季佢喺英冠新特蘭表現大勇，原本被睇好可以今季上位，點知季前熱身又遭重創，1月份新特蘭曾經常再次借用，但迪亞路就決心留隊證明自己，可惜近3個月只踢過27分鐘比賽，估唔到今仗臨危受命，就成為佢爆發嘅舞台。

曼聯領隊坦哈格賽後大讚：「我戥佢開心，佢季前受好嚴重嘅傷患，而且佢個位又係競爭最大，佢雖然上陣時間唔多，但訓練嘅表現絕對值得有更多機會，我知道佢可以喺關鍵時刻決定比賽。」迪亞路賽後亦表示：「呢球係我生涯最佳入球，最後拎紅牌我好失望，因為我唔記得自己拎咗黃牌，但最重要係曼聯贏波，而且仲係贏利物浦，對我嚟講係非常重要嘅時刻。」