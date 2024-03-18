艾卡華斯衞冕印第安網賽　追住拿度同祖高域紀錄

世界「2哥」艾卡華斯周日在印第安韋爾斯網賽重演去年決賽翻版戰，以直落兩盤淘汰俄羅斯名將麥維迪夫，成功衞冕，並成為傳奇球星拿度之後，第二位在21歲前贏得五個大師賽冠軍的球手。

西班牙小天王艾卡華斯受到傷患困擾，近期表現不穩，然而他連續兩年與麥維迪夫爭奪印第安韋爾斯網賽錦標，戰果都依然一樣，艾卡華斯以7比6(7比5)、6比1獲勝，再次捧走這項ATP 1000級的賽事冠軍。「贏得這個比賽對我有很大意義。」他賽後接受大會現場訪問時說：「這個星期前，我的足踝還有很多問題，我記得在此作首課訓練時，有30分鐘是不能移動，其後逐漸與球手對練，這對我來說是艱難的，因為我未能發揮最佳表現，我的足踝感覺也不太舒服。」

他續稱:「但隨着第一場比賽後，情況逐漸好轉，我真的很開心可能贏到這個比賽。」艾卡華斯成為8年來首位能夠在印第安韋爾斯賽衞冕的球手，對上一位要追溯到祖高域在2014至2016年連贏三屆。

此外，20歲的艾卡華斯也是繼偶像拿度之後，成為第二位在21歲前已袋走5項1000級賽事冠軍的球手；同時也是他自去年7月溫布頓之後，再嚐捧盃滋味。