香港隊　初次外流　孫銘謙：畀心機踢好啲

香港男子足球代表隊為了備戰月底兩鬥烏茲別克的世盃外，周一（18日）在將軍澳足球訓練中心舉行操練，其中目前效力中超滄州雄獅的孫銘謙亦有現身，他坦言需時適應環境，又形容當地球迷十分投入地為球隊打氣，盼日後交出更理想的發揮回報球迷。

「孫銘」2月從東方轉投中超的滄州雄獅，首度外流，開季頭兩場皆擔正出擊，他表示中超球隊訓練安排相當仔細，使他需時適應，幸好在球隊出任助教的白鶴相當友善，有助他融入環境：「本身喺香港練完波之後，就要搭車返屋企，但依家操練完之後，係去訓練場隔離嘅酒店休息，繼續準備練波或者比賽，而且白鶴都好照顧我，有時仲會陪我加操。」

他又指當地球迷非常熱情，表示會繼續努力大打爭氣波，報答球迷支持：「好多球迷都會嚟睇我哋練波，完全感受到大家係幾咁支持球隊，希望我愈踢愈好，令球迷開心啲。」

談到自己有機會在港隊出任左閘或左翼，「孫銘」稱不會計較以甚麼位置登場，一切以球隊行先：「無論教練點安排，我都會搏到盡，努力適應唔同位置，只要幫球港隊攞好成績就可以。」他續道自己在剛過去的周六(16日)已回港，再開心是能夠再與家人及其愛貓團聚。