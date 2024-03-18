卡斯米路舊患復發 原因同坦哈格有關

曼聯擊敗利物浦打入英足盃4強，主帥坦哈格帥位又可以保住一段時間，不過危機仲未解除，有報道指該隊巴西中場卡斯米路近日舊患復發，受傷原因係坦哈格嘅訓練強度過高導致，隨時要坦帥孭鑊。

季初曾因傷缺陣兩個半月嘅卡斯米路，近日舊患復發，缺席英足盃對利物浦嘅大戰，同時亦已退出巴西國家隊對英格蘭及西班牙兩場熱身賽，據報「胖虎」今次傷勢有待觀察，但有長期缺陣風險。

卡斯米路加盟曼聯初期發揮出色，為球隊重建發揮重要作用，但呢位32歲中場今季狀態大跌兼傷病纏身，今季至今缺陣18場，而佢周薪高達35萬鎊(約350萬港元)，合約到2026年，其缺陣對球隊實力上同財務負擔均有重大影響。

《曼徹斯特晚報》早前報道，多位曼聯球員不滿坦哈格訓練方法，認為訓練量同強度過高，容易引致受傷，資料亦顯示，去年8月至今，曼聯傷病缺陣個案高達51人次，只得達洛治、般奴費南迪斯及阿歷真度加拿祖3名非門將球員未有受傷紀錄。

坦哈格經常抱怨球隊太多主力受傷，係曼聯成績差嘅主要原因，但卻忽略咗球隊傷患部分原因，正正係佢訓練量同強度過高所致。