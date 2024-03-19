主力紛紛退出國家隊　英超3雄留力衝刺

今季英超爭逐異常激烈，阿仙奴、利物浦同曼城3巨頭目前只相差1分，聯賽最後2個月嘅衝刺不容有失。為留力進行最後搏殺，3強喺今次國際賽期紛紛為主將申請免疫，阿仙奴嘅加比爾馬加希斯、利物浦嘅達雲紐尼斯周二(19日)都宣布退隊，其中「兵工廠」有近半隊球員唔使踢國際賽，稍佔甜頭。

3月份國際賽期，歐洲同南美球隊主要都係踢熱身賽，唔少國家隊都願意妥協，烏拉圭周二宣布達雲紐尼斯因為「大腿不適」退隊，軍醫隨後證實呢位利物浦前鋒離隊只係「預防措施」，利物浦月底對白禮頓嘅聯賽可以復出。另一前鋒穆罕默德沙拿上星期向埃及申請免疫，同樣獲埃及新帥哈辛接納，「紅軍」2大前鋒會留喺英國備戰。

「榜首」阿仙奴亦相當順利，繼加比爾馬天尼利因傷退隊後，中堅加比爾馬加希斯周二亦獲巴西「放人」，目前正喺阿仙奴訓練基地備戰對英格蘭嘅巴西，領隊杜利華祖利亞表示馬加希斯腳傷唔嚴重，但會考慮更多球員，已補選基爾臣比爾馬頂替。

連續拒絕入選英格蘭嘅賓韋特、報稱有傷嘅巴西3星馬天尼利、馬加希斯、加比爾捷西斯，加上富安健洋(日本)、湯馬士柏迪(加納)、祖利安添巴(荷蘭)都係重傷初愈狀態未足，並冇入選所屬國家隊，令阿仙奴有近半隊主力可以留喺倫敦休養生息。

至於星光熠熠嘅曼城就最「勞碌」，早前成功為奇雲迪布尼申請退出比利時，啱啱復出嘅基亞利殊亦冇被召入英格蘭，但仍有15名主力要為國家隊服役，包括挪威前鋒艾寧夏蘭特。領隊哥迪奧拿日前吩咐球員要踢得「聰明啲」，唔好因為踢友誼賽而影響爭冠之路。