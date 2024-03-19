香港隊　首入大港腳決選　龐焯熙：平常心應對

正備戰世盃外兩鬥烏茲別克的香港男子足球代表隊，周二（19日）下午續於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練，同日較早時間獲補選入隊的晉峰門將龐焯熙、理文後衞余煒廉亦有現身。當中首次躋身大港腳決選的年青門將龐焯熙，則希望藉此學習及擴闊眼界。

是日操練艾華頓、艾里奧已經復操，惟鐘樂安僅全程留在健身室，未有落場，而早前聯賽對深水埗眼部受傷的羅梓駿，繼續未見蹤影。至於剛獲補選的余煒廉、龐焯熙，則已經會合球隊訓練。主教練莊恩安達臣收操後接受訪問，透露大軍最新的傷兵情況：「鐘樂安仲接受緊治療，所以穩陣起見揀咗『煒廉』頂替，『羅梓』情況同樣唔太樂觀，兩個主場一仗未必趕得切踢。」

由於另一門將伍瑋謙因傷退隊，令年僅20歲的龐焯熙（Bear)，首次躋身大港腳決選，他坦言收到通知當刻有點驚訝：「琴晚未定到神，今朝瞓醒先發現好多嘢都要急住準備，但入到嚟感覺都開心嘅。」在葉鴻輝、謝家榮兩名經驗豐富的門將壓陣下，Bear或難獲上陣時間，他亦提到今次目標：「平常心應對，有咩挫敗當經驗。盡量出去學嘢，擴闊下自己眼界，幫吓兩位龍門執頭執尾。」