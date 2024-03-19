回望亞洲盃夢幻之旅 莊恩安達臣：有遺憾亦有得着

繼續由主教練莊恩安達臣領隊的港隊，1月時相隔逾半世紀再出席亞洲盃決賽周，將士用命下踏上一段「夢幻之旅」。這位「紅褲子」出身的挪威教頭，直言過程中有遺憾亦有得着，深信香港足球能從中吸收養分，有助日後成長。安帥承認已與香港這片土地建立感情，同時不諱言收到不少外界邀請，去留與否，絕對是本地球迷最關心的話題。

1月23日港隊在亞洲盃分組賽煞科以0比3不敵巴勒斯坦後，卡塔爾之旅告一段落。賽後大部分職球員陸續啟程回港，惟獨安帥選擇留在多哈，以觀眾身分欣賞餘下比賽，同時也讓自己有時間沉澱思緒。

機會難逢，記者當時與這位港隊主帥相約在港隊下榻酒店的餐廳區見面。當日食客及球迷聚精會神觀看巴勒斯坦與東道主卡塔爾的16強大戰，一身黑色「型佬」裝束的安帥坐在角落一桌，情緒也被兩隊戰況牽動着。「巴勒斯坦如果淘汰卡塔爾晉級，將又會創造另一個奇迹。」安帥邊看比賽邊說到。

比起隔空觀戰，安帥當然更希望能以主帥身分參與其中，可惜事與願違，他也難掩失望：「我仲想繼續留喺呢項大賽，但今次我哋抽入最難踢嘅一組，同組3隊阿聯酋、伊朗同巴勒斯坦都好強，其實我哋只要贏到一場，再加啲運氣，絕對有機會出線，我唔否認失望，因為真係好接近。」

這位挪威教頭對創造奇迹頗有心得，2021年尾接過港隊帥印後，他將高位逼搶理念注入隊中，效果有目共睹，無論是去年亞運打入4強，還是前年於亞洲盃外圍賽成功突圍，過去兩年多來，記者聽安帥說得最多的，還是希望球員能「踢得更進取」。

安帥坦言透過今次決賽周，看到港隊的進步，他特別用對伊朗一戰作例子：「第二場對住伊朗，我哋唔好彩喺20幾分鐘就失守，但之後做到盡量減低佢哋嘅威脅，相反我哋主動進攻，完場前仲有扳平機會，當然呢樣係兩隊分野，伊朗把握到就入到波，我哋咁多機會都錯失晒，但整體嚟講，港隊係進步咗，足球比賽就係由10萬樣場上嘅細節組成，如果可以做好晒，我哋會有更好嘅表現。」

港隊不敵巴勒斯坦後，聽到看台上久久不願離去的港隊球迷，呼喊着挽留自己的口號，令安帥十分動容。兩年港隊執教生涯贏得球迷掌聲之餘，也引起外界注視，安帥承認收到其他「Offer」：「如果有更高水平嘅球隊邀請，我或者會心動，但依家年紀大咗，唔會咁衝動行事。我好鍾意呢個城市，鍾意呢度嘅球迷，所以我選擇留喺度，我同港隊喺亞運及亞洲盃嘅成就，當然好難去複製，要諗下未來仲有咩可以幫港隊去達成，當然作為教練，我都想再嘗贏波滋味嘅。」

重視體能更要好心態

港隊在亞洲盃決賽周表現最令人深刻的，當中關鍵之一必屬球員的驚人體能，安帥特別分享一項數據：「初初嚟到香港，我問體能教練馬菲，佢話球員平均跑動距離大約6至7公里，今次分組賽，幾乎每位球員每場都跑咗12公里。」

為球員建立踢大賽信心

球員體能顯著提升，安達臣指與賽前4周高強度集訓有莫大關係：「有港超球會同足總嘅配合，我哋今次有足足4個禮拜時間集訓，對提升狀態好重要。」除了體能，安帥同時強調非常重視球員心態：「我專注畀球員建立應付大賽嘅心態，入到決選名單嘅球員，都係一班心態極佳嘅球員，好似胡晉銘、陳俊樂同陳肇鈞幾位中場，跑動好多，一心為球隊博到盡。」