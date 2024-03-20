準備觀戰　莎芭蘭嘉男友突然離世終年42歲

人生無常，世界排名第2的白羅斯名將莎芭蘭嘉，陪伴她出戰邁亞密網球公開賽的男友高治夫，突然離世，終年42歲。

莎芭蘭嘉的男友高治夫(Konstantin Koltsov)是前白羅斯冰球運動員，曾出戰2002及2010年冬季奧運會，也曾效力NHL匹茲堡企鵝3年，而消息指高治夫去世時正在邁亞密，相信是準備觀看女友比賽，當地警方亦表示死因無可疑。

25歲的莎芭蘭嘉正準備本周舉行的邁亞密網賽，被列為女單2號種子的她首圈輪空，並預計在周四或周五出戰次圈面對西班牙的芭杜莎。

這位世界「二姐」的父親也是前冰球運動員，於2019年去世，終年43歲；莎芭蘭嘉今年成功衞冕澳網冠軍時坦言背後「最大動力」，實現了她與父親的共同夢想，即在自己25歲時贏得兩個大滿貫冠軍。

正當可平復五年前父親離世的傷痛，男友高治夫突然逝世將對莎芭蘭嘉再來一個打擊。高治夫於2016年退役，並在俄羅斯聯賽的Salavat Yulaev Ufa球會擔任助教，而球會網頁亦發出了高治夫去世的聲明，並形容他是「堅強而開朗的人，受到球員、同事及球迷的愛戴及尊重。」

至於匹茲堡企鵝隊也表達哀悼：「企鵝隊向前企鵝隊前鋒高治夫的家人及朋友致以最深切的哀悼。」