巴黎奧運　俄羅斯白羅斯選手被禁出席開幕禮進場儀式

國際奧委會（IOC）日前宣布，所有俄羅斯及白羅斯運動員，將不被允許參與巴黎奧運開幕禮，但他們仍能以觀眾身份投入活動，至於能否參加閉幕禮則有待商討。

以往多屆奧運開幕禮都會安排各個參賽國家或地區，揮動旗幟進入會場，本屆巴奧則會安排所有運動員從塞納河坐船前往法國地標艾菲爾鐵塔。但國際日前確認，由於所有俄羅斯和白羅斯運動員只獨立身份參加個人賽事，不隸屬任個國家底地區的奧委會，因此不會參加上述儀式，強調有先例可依：「由於獨立運動員並非以任何地方的奧委會名義參與，他們一向不會參與開幕禮遊行，我們在1992年巴塞隆拿奧運，亦對當時58位來自前南斯拉夫的獨立運動員，作出這個安排。」

但IOC表示所有俄羅斯及白羅斯選手，仍舊可以觀賞開幕禮：「他們可以到場感受開幕禮氣氛，只是不能參加運動員進場儀式而已。」不過IOC又指他們能否在閉幕禮中登場，仍有待討論。

受俄烏戰事影響，俄羅斯和白羅斯運動員僅能通過獨立身份參加個人項目，亦不被允許參加隊際項目，當局又透露目前已有12名俄羅斯籍，以及7名白羅斯籍的運動員取得巴奧資格。