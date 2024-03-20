明年全運會落實廣州開幕　啟德體育園會參與

首次由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會，將於明年11至12月舉行，組委會於周三（20日）在新聞發布會上表示，廣州將承辦全運會的開幕禮，並敲定25個比賽場館。

廣州賽區執委會公布開幕禮將在廣東奧林匹克體育中心舉行，執委會指與港澳專家合作設計場館及開幕式細節，當中包括啟德體育園的建設科技人材。十五運會和殘特奧會廣州賽區執委會副主任朱小燚稱:「我們專程到香港，特別是啟德體育公園的建設科技非常關注，我們邀請了啟德體育公園的設計及相關施工的單位一起參與，對我們未來在粵港澳三地體育場館建設方面如何更好實現綠色低碳進行共享。我們廣州兩場開幕式一定是粵港澳三地共同矚目、全國矚目。」廣州將同時承接了全國第十二屆殘疾人運動會暨特殊奧運會的開幕禮。

今屆三地合辦的全運會，廣州將承辦四成賽事共25個比賽場館，包括天河體育中心會舉行殘運開幕禮及排球與乒乓球的賽事；而據早前消息指，香港將會舉辦足球、劍擊、七人欖球、手球、高爾夫球、滑浪風帆、場地單車及沙灘排球項目，但仍待國家體育總局作最終決定。