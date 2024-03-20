世盃外　旺角場鬥烏茲別克　安永佳：有利港隊

港隊周四（21日）將坐鎮旺角大球場，出戰世盃外挑戰烏茲別克。港隊前鋒安永佳（Matt）就認為港隊經歷亞洲盃後，建立了對強隊的信心，相信今次移師旺角場出擊對主隊有利，並談到轉戰中超加盟深圳新鵬城的原因。

年初隨港隊出戰亞洲盃，於3場分組賽都擔正的安永佳，今場世盃外有望再肩負攻堅重責。Matt就認為港隊經歷亞洲盃後成長不少：「我哋踢咗唔少同強隊嘅比賽，期間都取得一啲好成績，關鍵在於細節，依家球隊建立咗自信心，知道球隊有能力同任何對手一戰，但先決條件係要做好部署。」港隊近4次與烏茲別克在世盃外交手取3和，Matt強調港隊會以搶分心態，面對今場賽事：「我哋係有能力喺對手身上搶分，尤其喺旺角大球場比賽，細啲嘅球場，畀烏茲別克做波嘅空間會更少，對港隊會有一定優勢。」

早前安永佳轉戰加盟深圳新鵬城，成為新一名挑戰中超聯賽的港腳，一度收到多家球隊邀請的Matt，就指新東家主教練達度（Jesús Tato）的信任，是吸引他做出轉會決定的主因：「首要條件係主教練好想我加盟，喺中超賽場前鋒位置一直由外援佔據，但我同教練傾過，佢認為我有能力爭一席位，成為球隊嘅9號仔。」Matt續指球會所在城市深圳，以及城市足球集團的背景，都是他考慮的因素：「相信我嘅直覺。」由上季中甲賽場轉戰中超，Matt希望爭取更多上陣機會，力爭在中國頂級站穩陣腳。