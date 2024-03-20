世盃外　主場鬥烏茲別克　全城撐港隊

「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，港隊周四（21日）晚主場迎戰烏茲別克。面對有多位外流歐洲聯賽球員壓陣的烏茲別克，港隊完成亞洲盃征途後再出擊，今場移師旺角大球場作賽，想在強敵身上搶分，除了要鬥志鬥勇外，更需要主場球迷的吶喊助威。（港台電視32周四晚上8時直播）

港隊自今年1月底在卡塔爾亞洲盃分組賽出局後再度召集，今次決選名單保留大部分亞洲盃主力，包括孫銘謙、安永佳及周緣德幾位於近期轉戰中超聯賽的球員。主教練莊恩安達臣希望港隊能延續亞洲盃期間的水平：「尤其亞洲盃分組賽頭兩場，同埋友賽中國及塔吉克，我哋狀態好好踢出好表現，今場都要提升比賽速率，踢得更進取。」

安帥出席賽前記招時，透露首次入選大港腳的鐘樂安，仍受肩傷困擾今場無緣披甲：「等佢嘅磁力共振報告出爐後，我哋會坐低傾，再決定帶唔帶埋佢去踢作客烏茲別克嘅賽事。」早前在港超受傷的羅梓駿賽前需要退隊。對於龐焯熙獲補選頂替受傷的伍瑋謙，安帥表示是希望用年輕門將充當第3門將位置，因此沒有考慮更有經驗的梁興傑及陳嘉豪。

安帥於亞洲盃期間曾親身考察過烏茲別克的表現，他相信港隊有機會在對手身上搶分：「烏茲別克球隊實力唔錯，球員特質同伊朗幾相似，我有搵到一啲對手嘅弱點，如果我哋運氣夠好，係有機會踢出好成績。」值得一提，足總賽前會安排簡單儀式，向早前宣布退出港隊的黃洋及鞠盈智致謝。

中場胡晉銘曾在上年亞運期間，與烏茲別克交手3次，對這支中亞球隊相當熟悉，他認為對方進攻相對迂迴，加上賽事改在旺角大球場進行，或有利港隊防守：「烏茲別克以控球為主，踢法冇其他球隊咁直接，節奏慢啲。同埋旺角場面積較細，體力消耗相信冇咁大。」港隊陣中多名球員，剛在過去周末皆有份為球會出戰聯賽，「晉銘」表示身體恢復進度將成勝負關鍵，又提醒隊友要踢得更有耐性：「踢完聯賽大家得4至5日休息，體力要恢復到，咁先可以踢到高強度國際賽。我哋上半場一定唔可以失波先，留番下半場再同佢哋搏命。」

世界世界排名66的烏茲別克為亞洲盃8強份子，陣中超過一半球員為外流兵，包括意甲卡利亞利的前鋒蘇梅洛度夫，以及俄超魯賓卡山後衞阿舒亞馬托夫，此外亦有部分球員於法國、土耳其及伊朗等聯賽效力。主帥卡塔內茨斯雷科過去曾帶領伊拉克與港隊交手，他認為如今港隊踢法比以往更進取，表示會尊重港隊：「港隊戰績唔好，但每場比賽都製造唔少機會，加上陣中有唔少巴西裔入籍兵，我同球員講呢場係唔易踢。」他亦對今場比賽改於規模較小的旺角大球場感不解。