【阿甲盃】葛度爾古斯搶客Ｗ

阿甲盃B組，聖羅倫素主場對葛度爾古斯。今屆兩個小組當中成績最佳球隊就係葛度爾古斯，佢哋10戰7勝2和1負得23分，比A組前兩名嘅河床同沙士菲更加出色，出線應該冇問題，而且佢哋作客表現奇佳，近5場作客4勝1和，今場鬥晉級機會渺茫嘅聖羅倫素，客勝值得捧場。（HOY TV 76台周四早上6時直播）

聖羅倫素喺B組只得12分排下游嘅第9位，距離第4位嘅紐維爾舊生相差6分之多，雖然數字上仲有得追，但實際上機會不大，主要原因係佢哋經常和波失分，10場和咗6場。由於失地太多，要迎頭趕上冇乜可能，再者聖羅倫素遇強即屈，曾敗於排第2嘅拉魯斯腳下，今場對住「1哥」葛度爾古斯相信更加冇得打。

葛度爾古斯係B組榜首球隊，領先第5位嘅防衛者6分，出線淘汰賽問題不大；睇番佢哋今屆表現，作客成績尤其突出，近5場作客錄得4勝1和，最厲害係呢5場比賽都保持0失球，而當中4場阿甲盃作客都能淨勝對手，有3場贏對手2比0，只要今場保持穩定表現，勝仗手到拿來。盤口方面開出平手盤，葛度爾古斯當然值得睇好，但客勝有超過3倍回報，咁好分實在不容錯過。

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