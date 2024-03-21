丹尼爾「放監」　羅賓奴入獄

巴西2位名將丹尼爾同羅賓奴，近年分別捲入強姦官司。早前喺西班牙被判監4年嘅丹尼爾，日前成功要求保釋，獲准交出100萬歐元保證金下，喺等候上訴期間暫時離開監獄；不過7年前被意大利法院裁定輪姦罪成嘅羅賓奴，周三(20日)被巴西法院判決，要喺國內服刑，9年監禁會即時執行。

前巴塞隆拿球星丹尼爾被控喺夜店強姦一名少女，今年2月被判監4年，呢位40歲球星提出上訴，由於佢喺被捕至首次判決期間，已喺牢獄服刑超過1年，法庭批准佢等候上訴期間「有條件獲釋」，包括交出100萬歐元保釋金、交出巴西同西班牙護照，並且每星期向警方報到。

據巴西《環球體育》報道，丹尼爾今次繳交嘅100萬歐元保釋金，係由好友尼馬嘅爸爸提供，原告人律師加西亞喺判決後批評今次決定係「醜聞」，形容丹尼爾獲釋係「有錢人嘅法律」。至於丹尼爾得悉可以返屋企後表示：「我一定唔會着草，我相信法律會還我清千白。」

另一巴西名將羅賓奴，喺2013年效力AC米蘭期間，被控聯同另外5名男子輪姦一位女性，2017年被意大利法院判監9年。由於羅賓奴當時已經返咗巴西，而巴西並冇引渡條例，意味呢位曾效力皇家馬德里、曼城等豪門嘅球星，只要一日唔離開巴西，都唔會受到制裁。

意大利法院一直提出，希望羅賓奴可以喺巴西服刑，巴西高等法院周三作出審訊，不過內容唔係判決羅賓奴有冇罪，而且決定佢需唔需要喺巴西坐監，最終以9比6通過要羅賓奴喺巴西服刑，即時執行。