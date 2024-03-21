【世盃外】東網直播　阿曼調整踢法做大事

世盃外D組比賽，阿曼今晚主場迎戰由金判坤領軍嘅馬來西亞。阿曼雖然備受睇好，但主Ｗ冇乜肉食，馬來西亞喺「Kim Sir」帶領下踢熱血足球，入得又失得，隨時合演入球騷，寧捧2.5球大盤好過。（on.cc東網周五凌晨2時直播）

阿曼喺D組頭兩輪錄1勝1負，其中次輪輸畀吉爾吉斯較令人意外，之後出戰亞洲盃，頭3輪分組賽亦只得2和1負，提早畢業，當中連續打和泰國同吉爾吉斯，戰術太保守成為出局關鍵。不過阿曼實力始終唔曳，大部分球員都喺國內聯賽搵食，默契點都好啲，加上吸取亞洲盃教訓，預計踢法上會作出調整，最重要係以佢哋近5仗僅1勝嘅狀態，今場個主Ｗ竟然熱到得1.38倍，明顯被睇好。

馬來西亞喺前港隊教練金判坤領軍下，進步明顯，頭兩輪世盃外連贏吉爾吉斯及中華台北，位居榜首，更殺入早前嘅亞洲盃決賽周，雖然只得1和2負分組賽出局，但煞科戰逼和勁旅南韓3比3，就算「太極虎」有放水之嫌，亦睇到馬來西亞充滿鬥心。「Kim Sir」最叻係將球員嘅能力谷到盡，而且無懼失波踢法進取，近4場有3次開3球或以上，大盤咪錯過。

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