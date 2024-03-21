隔空齊撐黃澤林！邁阿密網球大師賽挑戰高手

近年迅速冒升的「網球小子」黃澤林，今晚（21日）以歷來首位香港球員踏上ATP大師賽舞台的身份，於邁阿密網球大師賽挑戰世界排名35位的塞爾維亞球手謝雷(Laslo Djere)，19歲的黃澤林日前在外圍賽連贏兩場狀態甚弗，希望能在網球生涯再創驚喜！今晚一齊見證為他打氣。（now 630周四晚上11時直播）

另邊廂，英國名將梅萊於邁阿密大師賽面對貝納天尼，雖然先失一盤4比6，但其後因該意大利球手身體不適，幾乎虛脫跌倒在地上，賽事形勢急轉，梅萊終連追兩盤6比3及6比4反勝，涉險過關。

由於當地的氣溫突然上升，貝納天尼已不是首位球手感到不適，日前法國年輕球手卡扎烏斯在比賽期間昏倒。本仗貝納天尼開局不俗，成功打破梅萊發球局而先下一城，然而到了次盤第8局，當他落後至2比5時，這位世界排名142的球手於發球時出現腳步不穩，身體搖晃，並一度用手按着膝部喘氣，用球拍撐?地面保持平衡。

貝納天尼向裁判示意「OK」繼續比賽，其後駐場醫護人員為他治療，檢查血壓，他雖能堅持比賽，不過最終連輸兩盤告負。梅萊晉級64強後將遇上阿根廷24歲球手伊卓雲尼。