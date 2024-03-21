世盃外　掛紅旗！港隊兩球不敵烏茲別克

香港男子足球代表隊周四（21日）坐鎮旺角大球場，主場出戰第2圈世盃外圍賽，面對中亞勁旅烏茲別克，吸引6,263名球迷入場，紅旗再度高掛旺角場！半場兩隊互無記錄，但港隊下半場連番失守，最終以0比2落敗，小組暫時取得1和2負，續排榜尾。

港隊由隊長葉鴻輝把關，4人後衞為茹子楠、孫銘謙、周緣德及艾里奧，胡晉銘、陳俊樂在中場掃蕩，陳肇鈞墮後支援安永佳、艾華頓和祖連奴攻堅。烏茲別克亦強陣出擊，派出意甲卡利亞里前鋒蘇梅洛度夫，以及俄超魯賓卡山後衞阿舒亞馬托夫擔正。

面對世界排名66位的烏茲別克，港隊4分鐘已被對方王牌前鋒蘇梅洛度夫攻破大門，但球證指他手球在先，慘食詐胡。 港隊繼續受壓，10分鐘葉鴻輝飛身撲出蘇梅洛度夫的頭槌。這名在意甲打滾的球星之後再有黃金機會，但禁區內又射中柱。尾段港隊嘗試反撲，但艾華頓罰球傳中，未能製造太大威脅，半場兩隊互交白卷。

易邊後港隊出現今場第一次埋門，胡晉銘界外球大力扔入禁區，對方後衞解圍不遠，艾華頓控定但射得太正。不過49分鐘港隊率先失守，圖爾貢布耶夫橫傳，尾柱的蘇梅洛度夫近門撞入。落後的港隊未有放棄，58分鐘孫銘謙推入大位起腳，不過偏離目標。港隊隨後換入潘沛軒、米高，惟66分鐘再度失守，被阿舒爾馬代夫接應角球頂入。最終港隊以兩球落敗，雙方周二（26日）將會在烏茲別克塔什干再次交手。