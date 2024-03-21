世盃外　安帥承認進攻乏力　3將無緣作客烏茲別克

港隊周四（21日）於世盃外主場以0比2不敵烏茲別克，賽後主教練莊恩安達臣對落敗感失望，承認進攻乏力問題仍然存在。他續指艾里奧、艾華頓及鐘樂安，將不會隨隊參與作客烏茲別克賽事，意味港隊人腳將再有變動。

坐鎮旺角大球場出擊的港隊，下半場連失兩球，以0比2不敵烏茲別克，賽後安帥承認港隊在進攻方面遇到阻滯：「輸波不嬲令人失望，但今日我見到一隊拼搏頑強，展示出好強能量嘅港隊，加上有好好嘅球迷鼓勵我哋，但呢啲仍然唔足夠，去到前場，我哋喺製造進攻同入波機會遇到困難，呢方面我哋要做得更好，如果唔係我哋會好麻煩。」防守方面，安帥大讚葉鴻輝表現出色，但認為兩球失波太輕易。

兩球領先的烏茲別克陣容縮後，讓港隊有更多機會組織攻勢，其中米高下半場入替後，一度為港隊製造出不少埋門機會。安帥解釋今場選擇派安永佳擔任正選前鋒，是認為他狀態更佳，但指出米高與正選位置也非常接近：「亞洲盃之前佢受傷患困擾，喺德國長時間缺陣，當時狀態唔好，我哋嘗試幫佢催谷狀態，畀機會佢上陣，亞洲盃之後，我同佢講要返到德國更加努力，尤其要踢更多比賽，為此佢都努力加操。」

港隊周五（22日）將啟程前往烏茲別克，準備下周二的作客賽事，安帥透露港隊大軍名單將再有變動：「艾里奧唔會隨隊去烏茲別克，佢之前就請求過我哋，艾華頓屆時都唔會助陣，佢今日要食止痛藥帶傷上陣，已經盡力表現，但見到佢冇辦法盡全力，我哋會用艾華頂替佢。」安帥續指鐘樂安未能趕及傷愈，同樣將不會隨隊出征。