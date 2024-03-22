世盃外　補選林樂勤　港隊22人大軍赴烏茲別克

香港男子足球代表隊周五（22日）早上啟程前往烏茲別克，備戰下周二（26日）的世盃外圍賽。當中主教練莊恩安達臣意外補選均業北區翼鋒林樂勤（Jordan），但鐘樂安、艾里奧及艾華頓齊齊退選，令今次作客大軍僅剩22人。

港隊昨晚在旺角大球場以兩球不敵烏茲別克，是日早上隨即啟程赴烏茲別克備戰作客賽事，球隊途經南韓仁川再轉機，預計晚上才抵達當地。港隊主帥安達臣在上場賽後記者會透露，鐘樂安、艾里奧及艾華頓將會退選，是日3人皆未有現身。惟原先提及會補選的艾華，最終卻變成了年青球員林樂勤，安帥出發前解釋道：「因為我哋琴晚揾唔到艾華，由10點至12點一直打畀佢，都冇人聽電話。Jordan係一個好有野心嘅進攻球員，亞運曾經合作過，希望今次入選能夠鼓勵佢繼續進步。」

對於今次大軍僅得22人，安帥則指不太擔心：「本身諗住等埋鐘樂安，但最後佢都係好唔切。始終中堅位置係香港選擇唔多，同埋我哋目前仲有3名中堅，徐宏傑又踢到依個位置，所以問題唔大。」

至於臨時獲補選的翼鋒林樂勤，是日獨自前往機場，他坦言昨晚臨睡前才收到通知，感覺有點意外及開心：「第一次入大港腳初選已經係5年前，之後一直初選、決選都冇份，當中自己經歷過好多嘢，又斷咗兩次腳。」首次躋身大港腳決選的Jordan，又不忘提到今次目標：「真係零壓力，唔會諗太多，第一次跟大隊會好好享受，如果有得踢就盡情表現自己。」