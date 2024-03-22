2月份「最佳金球」：冠忠南區趙聡悟

冠忠南區年青球員趙聡悟（Sohgo），憑2月28日「賽馬會菁英盃」分組賽對大埔一仗，以一己之力殺入禁區起腳得手，大熱當選【聚大金鳳特約】2月份「最佳金球」，亦成為繼「美斯」（陳傲軒）後，第2位獲得這個獎項的南區球員。

年僅19歲的趙聡悟，在對大埔的A組首名關鍵戰正選上陣，更在81分鐘以一己之力由半場推入禁區，最終連過幾關後勁射破網，為南區鎖定勝局。Sohgo獲獎時相當開心，又笑言這記入球漂亮之餘，亦充分展視出自己的優點：「當時攞到波之後，雖然同龍門仲有一段距離，但見到對方後衞縮晒喺後面，有好多空間畀我推進。我對自己盤球、1對1過人好有信心，所以當時決定嘗試挑戰下佢哋。」

趙聡悟今季由傑志外借至南區，上陣機會增加不少，他認為有助累積更多比賽經驗，並加速自己成長；同時Sohgo又不忘感謝首次合作的主教練楊正光：「多謝『光Sir』肯畀機會我落場，同埋無論練波、比賽，佢都叫我唔好擔心失誤，比咗好多信心我去放膽進攻。」提到今季目標，Sohgo希望可以幫助南區衞冕「菁英盃」，同時在個人數據有所提升：「目標助攻、入球加埋達到10次！」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月‧劉智樂（標準流浪）

9月‧查理史葛（傑志）

10月‧陳傲軒(冠忠南區)

11月‧里奧（港會）

12月‧伊巴謙（標準流浪）

1月‧林樂勤（均業北區）

2月．趙聡悟（冠忠南區）