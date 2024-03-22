「楊楊配」瑞士羽賽無緣8強　無阻入圍奧運

香港羽毛球女雙組合楊雅婷／楊霈霖周四（21日）在瑞士羽毛球公開賽，與印尼組合力戰而敗，無緣躋身8強，但幸而對她們爭取奧運資格未受影響。

這對「楊楊組合」被賽會列為女雙4號種子，淘汰了印度組合後躋身8強，然而在半準決賽面對印尼的Lanny Tria MAYASARI／Ribka SUGIARTO，雙方爭持激烈，兩局均曾打至10比10平手，可惜港隊最終以12比21、13比21落敗，16強止步。

雖然楊雅婷／楊霈霖今站在瑞士無緣8強，但爭取巴黎奧運資格仍然樂觀，計算巴黎奧運羽毛球積分截止日期為4月底，以本周初最新公布的世界排名及奧運積分排名中可見，「楊楊配」目前在奧運積分排名居於第10位，連同已計算的美洲及大洋洲組合各取一席的情況，「楊楊配」拋離第15位中華台北的組合許雅晴／林琬清仍有一段距離，即使寶島組合能躋身8強，仍難超越港隊組合。

至於其他港將爭入奧運的形勢，儘管李卓耀今站「一輪遊」，目前在男單的世界排名奧運積分排名居於14，仍然在入圍名單上，不過，另一位男單港將伍家朗排名25，跌出前16(每地區要有兩位球員躋身前16，才能取得滿額參賽)，原則上無緣巴黎奧運。

世界排名第8的混雙組合鄧俊文／謝影雪，其奧運積分排名升上第7，已穩取奧運入場券；世界女單排名55的盧倩恩在女單的奧運積分排名暫列27，很大機會取得奧運資格。