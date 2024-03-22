【國際賽】西班牙試陣益晒哥倫比亞

「狂牛」西班牙今晚登場，喺中立場熱身賽鬥哥倫比亞。翻查紀錄，主帥富安迪卡塔爾世盃後接手西班牙以來，原來未踢過國際熱身賽，未知佢對熱身賽態度如何，至於哥倫比亞已經連續19場不敗，包括熱身賽5連勝，態度積極，哥倫比亞讓球客勝係唔錯選擇。（周六凌晨4時30分開賽）

今場於中立場英格蘭倫敦奧林匹克球場舉行，雖然舉行地點喺歐洲，表面上西班牙看似有半個主場之利，但其實哥倫比亞大軍，有大半隊都喺歐洲聯賽效力，水晶宮後衞丹尼爾蒙路斯、屈福特中場耶沙艾斯派拿、利物浦射手路易斯迪亞斯都喺英超搵食，因此今仗哥軍唔會有舟車勞頓煩惱。

富安迪執教西班牙剛滿一年，去年夏天捧走歐國聯冠軍，又喺歐國外首名出線，10戰連同互射12碼錄得9勝1負佳績，不過踢熱身賽就未試過，睇番富安迪今次點兵，召入多名年輕球員，包括巴塞小將耶馬、後衞古巴斯，熱刺後衞柏度樸路，擺明係以試陣為主，對勝負冇咁肉緊。

至於哥倫比亞近況唔差，國際賽19場14勝5和未輸過，近4場全勝，對手包括巴西，而且佢哋應付熱身賽態度積極，熱身賽5連勝，試過作客贏日本同德國，今場絕對有機會贏波，首選讓球客勝，進取嘅冷敲客勝。

更多賠率：