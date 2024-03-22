賽馬會菁英盃　深水埗鬥東方 邊隊食尾胡？

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周六（23日）假香港仔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組最後1場分組賽，由深水埗對東方。已無緣出線的深水埗，要把握機會提升球員比賽狀態，至於同樣已經出局的東方，則希望在多位主力缺陣情況下，力爭延續不敗走勢。（on.cc東網周六下午3時直播）

深水埗於比賽前一日，北上與中超新軍深圳新鵬城拍跳，主教練陳浩然認為是難得的交流機會，讓球員吸收經驗。「賽馬會菁英盃」分組賽最後一戰面對東方，對手有多位主力獲代表隊徵召應付國際賽，今場無緣出戰，惟「陳Sir」認為對手實力依然強勁：「東方一班年輕球員都有好多落場機會，經驗比我哋可能更多，我哋對住任何對手都唔會有太大優勢，要取勝必需要發揮得好好。」

深水埗U22兵楊學敏（Herman）早前在「賽馬會菁英盃」對香港U23的賽事首次擔正，幫助球隊擊敗對手，Herman不忘感謝球會給予機會，並希望幫助球隊重返勝軌：「雖然東方整體實力好過我哋，但盡力踢咩都有可能，相信我哋有能力同強隊抗衡。」

東方主力包括葉鴻輝、余在言、黃梓浩及高素巴耶夫要為各自代表隊出戰國際賽，主教練盧比度（Chino）認為影響不大：「球隊有足夠人腳應付今場賽事，我都會派一班少踢嘅年輕球員出戰，畀佢哋攞番啲信心，球員為爭取正選位置會落力應戰，唔擔心球隊嘅戰意。」東方今場有巴拉克坐完波監，可以復出。

18歲小將蕭頌楠今季獲東方提拔，他表示與1隊一齊操練的機會，讓他獲益良多：「尤其馬高斯同巴科爾除咗技術好好，練波嘅態度都好認真，作為年輕球員要隨時準備上陣。」年初蕭頌楠曾對深水埗的分組賽上演地標戰，惟他認為現時對手實力已有所提升：「上次踢落都知道對手唔簡單，加上新兵蘇沙有技術有經驗，實力強咗好多。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：2.楊學敏 72.拿亞 14.宋柱浩 41.梁星耀

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 10.蘇沙

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：42.蕭頌楠 15.黃浩然 27.馬高斯 17.柳志成

中場：8.巴拉克 16.梁振邦 21.丹尼爾

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 11.黃皓雋