田總周年頒獎禮　陳銘泰俞雅欣獲年度最佳

中國香港田徑總會（田總）周四（21日）晚假龍堡國際舉行「第73屆執委就職暨周年頒獎典禮」，跳遠代表陳銘泰、俞雅欣獲選男女子最佳運動員。

今屆一共有63名候選運動員競逐獎項，男子公開組最佳運動員由跳遠代表陳銘泰所得，這位香港紀錄保持者在2023年7月的「亞洲田徑錦標賽」，他再次跳出8米關口，以8米02奪得男子跳遠第五名。

女子公開組最佳運動員由跳遠代表俞雅欣當選，去年10月她於中國杭州舉行的亞洲運動會以6米50打破香港紀錄奪得銅牌，這面銅牌更是歷來首面田項獎牌。

青年組方面，男子最佳運動員由林銘夫首次奪得，他去年於本地「中學校際田徑比賽」中，以7米89奪得男子跳遠冠軍，並打破香港U20香港紀錄。其後他在兩場海外比賽中亦奪得獎牌，包括「亞洲青年U20田徑錦標賽」及「中華人民共和國第一屆學生(青年)運動會-公開組」中同樣以7米49的成績奪得亞青銀牌及全青銅牌的佳績。

另外，白凱文連續2屆當選青年組女子最佳運動員，她在去年3月的「中學校際田徑比賽」中，她以13秒76打破女子100米欄香港U18紀錄。一個月後舉行的「亞洲少年U18田徑錦標賽」中，白凱文以13秒60再度推前香港U18紀錄並奪得一面銀牌。在同年的6月的「亞洲青年U20田徑錦標賽」，她以13秒91奪銀並打破香港U20紀錄。11月在中國南寧舉行的「中華人民共和國第一屆學生(青年)運動會-公開組」，她不但以13秒87打破女子100米欄香港U20紀錄，並在女子4x200米接力當中再取得一面銀牌及打破香港U18紀錄。