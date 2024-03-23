巴塞新星破紀錄變「黑腳」　西班牙輸波

周六(23日)凌晨國際熱身賽爆出冷門，西班牙喺中立場倫敦0比1不敵哥倫比亞，各項賽事6連勝走勢斷纜，近期人氣急升嘅巴塞隆拿17歲新星古巴斯今仗後備上陣，打破皇馬名宿沙治奧拉莫斯嘅紀錄，成為西班牙國家隊史上最年輕上陣中堅，可惜睇住「鬥牛兵團」輸波，變成「黑腳」。

西班牙今仗以試陣為主，領隊富安迪派出多位副選球員擔正，包括由皇馬老將前鋒祖斯奴出任正選，「鬥牛兵團」即使創造唔少攻勢，但往往都係隔靴搔癢，威脅唔大。反觀哥倫比亞反擊非常有效率，戰至61分鐘，右後衞丹尼爾蒙路斯接應路易斯迪亞斯左路傳中波，射入全場唯一入球，呢位效力水晶宮嘅守將喺倫敦比賽，果然特別醒神。

其後西班牙作出多個換人調動，包括83分鐘古巴斯後備上陣入替拿樸迪，令佢成為西班牙國家隊史上最年輕上陣中堅。前紀錄保持者沙治奧拉莫斯2005年3月首次為西班牙上陣，當時係18歲零361日，剛於今年1月22日度過17歲生日嘅古巴斯將新紀錄推前超過1歲，美中不足係球隊輸波，西班牙將於下周三(27日)凌晨熱身賽主場對巴西，勢必面臨更大考驗。